Криминал 16 августа 2023, 19:03 Полицейские Забайкальского края задержали подозреваемого в краже

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Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже вещей у отдыхающих на арахлейских базах в Читинском районе Забайкальского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Подозреваемый по ночам проникал в незапертые двери домиков и брал вещи, которые лежали на виду. Таким образом он похитил телефон, электронную сигарету и наручные часы.

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Два раза ему удавалось уйти незамеченным, однако в последний раз его увидела женщина.

Задержать злоумышленника удалось в Чите. Ранее он имел судимость за кражу.