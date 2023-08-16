16 августа 2023, 19:03
Полицейские Забайкальского края задержали подозреваемого в краже
Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже вещей у отдыхающих на арахлейских базах в Читинском районе Забайкальского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Подозреваемый по ночам проникал в незапертые двери домиков и брал вещи, которые лежали на виду. Таким образом он похитил телефон, электронную сигарету и наручные часы.
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Два раза ему удавалось уйти незамеченным, однако в последний раз его увидела женщина.
Задержать злоумышленника удалось в Чите. Ранее он имел судимость за кражу.
Кражи
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