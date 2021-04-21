Полицейские выстрелили по машине нарушителя в Кузбассе. Видео

В Анжеро-Судженске сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ОГИБДД ОМВД РФ на улице Желябова обратили внимание на автомобиль Mercedes-Benz, вилявший по проезжей части. Инспекторы попытались остановить его, но тот лишь увеличил скорость и спровоцировал погоню», — говорится в сообщении.

Пока водитель пытался уйти от преследования, он неоднократно нарушил правила дорожного движения. В погоне участвовали три экипажа ГИБДД. Через некоторое время машины переместились с городских улиц на пригородные трассы.

В результате полицейские после неоднократных предупреждений, руководствуясь федеральным законом «О полиции», выстрелили из табельного оружия по колесам иномарки. Автомобиль остановился, а нарушитель был задержан. Им оказался 26-летний местный житель. Он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен водительских прав.

«У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Задержанный пояснил, что скрывался от стражей порядка, поскольку счел, что после нескольких минут погони они от него „отстанут“», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов составили четыре протокола. Также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание по ней составляет два года тюрьмы.