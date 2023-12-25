Криминал 25 декабря 2023, 08:43 Полицейские-вымогатели в Нигерии остались без работы после встречи с туристом на велосипеде The Punch: двое полицейских в Нигерии вымогали деньги у туриста из Нидерландов

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В Нигерии уволили двух полицейских, которые промышляли вымогательством. Их разговор с очередным пострадавшим попал в интернет, сообщил сайт The Punch.

Сотрудники полиции спецназначения Джимо Лукмон и Карим Фатай дежурили на дороге Мония-Исейин. Они остановили туриста из Нидерландов, который хотел на велосипеде пересечь границу, и потребовали у него денег за проезд. Разговор попал на видео и завирусился в интернете.

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Правоохранители провели внутреннее расследование и выяснили, что их коллеги не впервые вымогали деньги у приезжих. Комиссар полиции штата Ойо Хамзат Адебола сообщил, что мужчин обвинили в превышении должностных полномочий и уволили.

В Турции закрыли бар Oasis на берегу Босфора, в котором вымогали деньги у клиентов. Мошенники приглашали туристов выпить, а потом требовали оплатить завышенный счет и угрожали.