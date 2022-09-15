Полицейские выявили плантацию конопли в Сочи с помощью квадрокоптера | 360°

Криминал 15 сентября 2022, 16:13 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские выявили плантацию конопли в Сочи с помощью квадрокоптера

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Плантацию конопли обнаружили в Лазаревском районе Сочи. Сделать это смогли полицейские с сотрудником нацпарка. Выявить незаконное производство удалось с помощью квадрокоптера. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УВД по городу Сочи.

На территории плантации находилось 35 кустов. В выращивании сотрудники органов заподозрили двоих местных жителей в возрасте 33 и 39 лет. Против них возбудили уголовное дело. Теперь злоумышленникам грозит заключение сроком до двух лет.

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«На период производства дознания злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в ведомстве.

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