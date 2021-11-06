Полицейские возбудили дело против подростка, угрожавшего в чатах массовыми убийствами в школе на Чукотке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мальчика, который в мессенджерах угрожал массовыми убийствами в школе на Чукотке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя УФСБ РФ по региону.

Дело возбудили по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

«СУ СК России по Чукотскому АО возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ „Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“», — сказал представитель.

Подросток угрожал в мессенджерах массовыми убийствами в школе, в которой раньше учился. В середине октября его задержали. Во время выполнения следственных мероприятий у мальчика изъяли пневматическое ружье.

В конце октября в школе в Саратовской области был задержан мужчина с пневматической винтовкой. По предварительным данным, мужчина раньше учился в этой школе. В момент задержания он был нетрезв, но никому не угрожал и огонь не открывал. Бывший выпускник заявил, что хочет подарить учебному заведению винтовку для проведения стрельб. По данным полицейских, никто не пострадал.