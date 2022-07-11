Полицейские Владимирской области задержали псевдоцелителя, обманувшегося женщину на 2 млн рублей

Сотрудники УМВД по Владимирской области смогли задержать мошенника из Рязани. Злоумышленник притворялся целителем и обманывал людей на деньги. Об этом сообщил «Царьград».

Преступление мужчина совершил в апреле 2021 года. Он опубликовал в интернете объявление, в котором рассказал, что якобы может помочь справиться с неудачами в личной жизни. Подобные услуги заинтересовали 26-летнюю жительницу города Коврова Владимирской области. Пострадавшая начала переводить мошеннику средства якобы за снятие порчи. В результате за год она отправила ему более двух миллионов рублей.

Полицейские смогли задержать ранее судимого за кражу и грабеж псевдоцелителя. Мужчина полностью признал свою вину и заявил, что вернет средства.