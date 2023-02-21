Криминал 21 февраля 2023, 16:19 Полицейские Владимирской области задержали 20 пьяных водителей за сутки

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В воскресенье, 19 февраля, сотрудники полиции Владимирской области остановили 20 человек, которые управляли автомобилями в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-служба УМВД по региону.

В Петушинском районе остановили Skoda, за рулем которой находился 41-летний мужчина с явными признаками опьянения. Медицинское освидетельствование водитель проходить отказался. Ранее он уже имел проблемы с законом по факту вождения в нетрезвом виде.

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В Александровском районе Ford управлял пьяный 31-летний мужчина. Выяснилось, что еще в августе мужчину лишили водительских прав.

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