22 марта 2023, 14:11
Полицейские в Ростовской области раскрыли детали кражи 18-летней давности
В городе Азов Ростовской области полицейские смогли раскрыть детали кражи и поймать грабителя спустя 18 лет после совершенного преступления. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Как разузнало следствие, осенью 2004 года житель Азовского района вместе с друзьями ограбили 17-летнего подростка, забрав у него сотовый телефон. Через несколько дней мужчины отобрали еще один телефон у 27-летнего местного жителя. После ограбления злоумышленники скрылись. Их объявили в розыск.
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В настоящий момент грабитель заключен под стражу, материалы дела направили в суд на рассмотрение. Остальных грабителей, причастных к преступлению, задержали и осудили еще в 2005 году.
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Кражи
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