Полицейские в Раменском задержали подозреваемую в сбыте наркотиков

В Подмосковье задержали женщину, которую заподозрили в сбыте запрещенных веществ. Полицейские нашли у нее около 700 граммов наркотиков.

Задержание правоохранители провели в Раменском городском округе, в лесу возле Северного шоссе, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. Подозреваемой оказалась жительница Ногинска.

«В ходе досмотра женщины обнаружено и изъято семь свертков общим весом около 700 граммов. По результатам химического исследования трех из них установлено, что содержимое в пакетах является производным наркотического средства — амфетамина», — заявила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Следователи возбудили против женщины уголовное дело. Остальные свертки передадут на экспертизу в ближайшее время. В региональном главке МВД уточнили, что подозреваемую арестовали. Расследование продолжается.