Криминал 01 марта 2023, 14:08 Полицейские в Подмосковье накрыли группу, незаконно продававшую сильнодействующие препараты Представитель МВД Волк: в Подмосковье арестованы продававшие запрещенные препараты РИА «Новости»

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Двух жителей Ивантеевки арестовали по подозрению в продаже сильнодействующих запрещенных препаратов в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном сбыте сильнодействующих веществ», — рассказала она.

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По данным следствия, арестованные продавали препараты через онлайн-магазины с помощью популярного мессенджера. Клиенты по всей России получали товары по почте.

Полицейские задержали двух жителей Ивантеевки после отправки очередной партии. У них дома и в магазине, где они работали, провели обыски. Там нашли 500 флаконов и 3500 упаковок с сильнодействующими медицинскими препаратами. Также сотрудники полиции перехватили более 100 посылок в почтовых отделениях.

Эксперты заявили, что все препараты — сильнодействующие вещества. Стоимость партии весом 23 килограмма может превышать восемь миллионов рублей. Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта». Подозреваемых взяли под стражу.