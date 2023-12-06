Криминал 06 декабря 2023, 18:14 Полицейские в Москве пресекли сбыт табачной продукции на миллион рублей МВД пресекло в Москве сбыт 5 тысяч безакцизных табачных товаров на 1 млн рублей РИА «Новости»

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Сотрудники полиции Юго-Восточного округа Москвы задержали пятерых мужчин и одну женщину в возрасте от 30 до 38 лет, которые сбывали табачную продукцию без акцизов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Во время следствия установили, что двое из задержанных покупали в Сети немаркированные электронные сигареты, курительные жидкости и смеси, а затем вместе с подельниками поставляли их на продажу в 12 магазинов.

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Они передавали товары преимущественно в заведения на территории Москвы и Подмосковья. В торговых точках нелегальный товар пробивали через кассовый аппарат по специальному штрих-коду под видом шоколада или канцелярских изделий.

В результате обысков стражи правопорядка обнаружили и изъяли более пяти тысяч электронных сигарет, а также никотиновой и табачной продукции без акцизов на общую сумму свыше одного миллиона рублей.

Помимо этого, оперативники нашли и забрали у задержанных электронные носители информации, кассовые аппараты, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность магазинов и выручку от криминального бизнеса в размере около 200 тысяч рублей.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело. Каждому фигуранту предъявили обвинение. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении. Расследование продолжат.

Ранее полиция в Москве задержала подозреваемого в краже электронных сигарет.