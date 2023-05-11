Криминал 11 мая 2023, 13:09 Полицейские в Кашире изъяли более 700 граммов наркотиков МВД сообщило об изъятии более 700 граммов мефедрона и гашиша у наркокурьера в Кашире РИА «Новости»

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Сотрудники ОВД по городскому округу Кашира и 16-го батальона второго полка ДПС России по Московской области задержали задержали 43-летнего жителя Северной Осетии. Мужчину заподозрили в незаконном обороте наркотиков, сообщила пресс-служба главка регионального ведомства.

Подозреваемый ехал на автомобиле по трассе М-4 «Дон». При проверке на посту ДПС в рюкзаке пассажира обнаружили пакет с 13 свертками, уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Химическая экспертиза показала, что в свертки упаковали запрещенные вещества — более 500 граммов мефедрона и около 200 граммов гашиша.

Фигурант признался, что забрал наркотики в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. Он планировал спрятать их в тайник-закладку в селе Узуново в Серебряных Прудах.

Следователи в отношении наркокурьера возбудили уголовное дело. Каширский городской суд заключил фигуранта под стражу.

В конце января полицейские в Кашире изъяли почти полкилограмма метадона у гражданина Средней Азии.