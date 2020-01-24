Полицейские Урала объяснили, почему не помешали сектантам убить мальчика

Сотрудники полиции не смогли предотвратить убийства девятилетнего мальчика участниками секты «Ученики Христа» в Екатеринбурге. Сама организация была закрытой, и о ее существовании даже не знали. Так объяснил трагедию начальник местного главка МВД Александр Мешков.

«Не скажу, что мы где-то проглядели. Они были закрытые и к себе не всех подпускали. Не произойди эта трагедия, мы бы и не узнали о них», — привело его слова РИА «Новости».

Александр Мешков пояснил, что в регионе действует много организаций с различными идеологиями и верованиями. Работой по ним занимается центр по противодействию экстремизму. Но на секту, где убили мальчика, смогли выйти только после трагедии.

Труп мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга 28 ноября. По версии СМИ, его родители забили его до смерти во время ритуала по изгнанию бесов.

После следователи заявили, что ребенка забил отчим из личной неприязни. Ему уже предъявили обвинение. Сейчас отчим мальчика и руководитель секты Земфира Гайнуллина находятся в СИЗО.