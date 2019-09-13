Полицейские уничтожили почти тонну конопли в округах Жуковский и Луховицы

Подмосковная полиция уничтожила сотни кустов дикорастущей конопли в городских округах Жуковский и Луховицы.

Канабис истребляли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак». Для начала оперативники изъяли несколько образцов кустов. В лаборатории удалось выяснить, что они содержат наркотическое вещество и являются марихуаной. Пришлось возвращаться на поле и разбираться с растением.

«С помощью специальной техники путем скашивания, измельчения и сжигания полицейскими уничтожено более одной тысячи кустов конопли, произрастающих на площади около одного гектара», — сказала Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Общий вес уничтоженной конопли составил около одной тонны. Скашивать и сжигать кусты пришлось в несколько подходов, поскольку такое количество невозможно было собрать в один костер. Но в результате полицейские справились с задачей.