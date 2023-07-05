Криминал 05 июля 2023, 16:55 Полицейские Ульяновска задержали иностранца, объявленного в федеральный розыск

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Сотрудники полиции Ульяновска задержали на территории города иностранного гражданина, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчину обвинили в мошенничестве в Хатлонской области Таджикистана, с весны он скрывался от следствия.

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Отмечается, что в настоящее время 30-летний фигурант дела находится под стражей, специалисты проводят процедуры по выдаче его правоохранителям Таджикистана.