Криминал 21 апреля 2023, 12:43 Полицейские Тюменской области задержали дилера с большой партией наркотиков

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Сотрудники полиции Уватского района Тюменской области задержали злоумышленника, который хотел разместить закладки с наркотиками в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на издание «МВД Медиа».

Автомобиль остановили на 372 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Во время обыска под капотом машины обнаружили свыше 1,6 килограмма запрещенных веществ. Злоумышленник пояснил, что забрал наркотики в Новосибирске и планировал разместить закладки в Нижневартовске.