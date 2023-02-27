27 февраля 2023, 22:47
Полицейские Тюмени задержали наркоторговца из Пермского края
Инспекторы ДПС Тюменской области остановили автомобиль жителя Пермского края. При себе у мужчины была крупная партия наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на «МВД Медиа».
Злоумышленник перевозил 13 килограммов синтетических наркотиков. При задержании мужчина путался в показаниях, однако признался, что вез вещества из Санкт-Петербурга во Владивосток.
Реклама
Часть товара он планировал сбыт во время пути. За свои услуги молодой человек получил 500 тысяч рублей. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
Реклама
Наркотики
Реклама
Реклама