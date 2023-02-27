Криминал 27 февраля 2023, 22:47 Полицейские Тюмени задержали наркоторговца из Пермского края

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Инспекторы ДПС Тюменской области остановили автомобиль жителя Пермского края. При себе у мужчины была крупная партия наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на «МВД Медиа».

Злоумышленник перевозил 13 килограммов синтетических наркотиков. При задержании мужчина путался в показаниях, однако признался, что вез вещества из Санкт-Петербурга во Владивосток.

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Часть товара он планировал сбыт во время пути. За свои услуги молодой человек получил 500 тысяч рублей. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

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