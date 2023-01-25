Криминал 25 января 2023, 23:55 Полицейские Тюмени начали искать злоумышленника, который изнасиловал местную жительницу

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Полицейские начали искать злоумышленника, которого подозревают в изнасиловании местной жительницы 1992 года рождения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на 72.ru.

Как сказано в ориентировке, преступление произошло 25 января в период с 03:00 до 04:30. Злоумышленник изнасиловал пострадавшую в автомобиле на улице Республики. На пострадавшую напал мужчина азиатской внешности. Подозреваемый был одет в осеннюю темную куртку, спортивный костюм бежевого цвета и светлые кроссовки.