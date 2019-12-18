Полицейские спасли ребенка, расследуя кражу бензопилы в Красноярском крае

Полицейские спасли годовалого ребенка во время расследования кражи бензопилы в Красноярском крае. Мальчика нашли в доме подозреваемого в бессознательном состоянии.

Правоохранители расследовали дело о краже бензопилы в Канском районе. Было установлено, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 30-летний односельчанин пострадавшего, который находился у приятеля в Канске. Там его задержали и изъяли у него бензопилу, сообщили в пресс-службе МВД.

Во время задержания полицейские заметили, что в этом доме в антисанитарных условиях проживает семья с тремя детьми. В этот момент 23-летней матери не было дома, она оставила присматривать за детьми своего нетрезвого сожителя 28 лет.

В ходе осмотра комнат Илья Семенников (инспектор по делам несовершеннолетних — прим. ред.) обнаружил мальчика 2018 года рождения, лежащего на диване в бессознательном состоянии с признаками отравления. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали ребенку скорую медицинскую помощь, приняли меры по приведению его в чувства и срочной госпитализации Пресс-служба МВД.

Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Устанавливаются причины отравления.

Еще двоих детей пяти и четырех лет из-за социально опасного положения полицейские изъяли у матери и поместили в Центр семьи «Канский». В отношении женщины собран материал для привлечения ее к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. До этого семья на учете в ОВД не стояла.