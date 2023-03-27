Эксклюзив 27 марта 2023, 11:45 Полицейские со стрельбой обезвредили вооруженного штакетником и бутылкой убийцу в Уфе СК: вооруженный штакетником и бутылкой житель Уфы пытался напасть на полицейских

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Подозреваемый в убийстве житель Уфы пытался напасть на сотрудников полиции при задержании. Злоумышленник вооружился штакетником с торчащим гвоздем и стеклянной бутылкой, оскорблял правоохранителей и угрожал расправой, сообщили в региональном СУ СК России.

Против 52-летнего мужчины возбудили дела по статьям об убийстве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

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По данным следствия, вечером 22 марта подозреваемый распивал спиртное в гостях у 39-летнего приятеля. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора. Сожительница друга подозреваемого сделала им замечание. Тогда злоумышленник ударил женщину ножом в руку и выбежал из дома. Его приятель последовал за ним. Во дворе гость несколько раз ударил его ножом в грудь.

Соседи, услышав шум, обратились в полицию. Прибыв на место ЧП, правоохранители обнаружили, что подозреваемый спрятался за домом погибшего. Он вырвал доску из забора и угрожал, что расправится с полицейскими. Помимо доски, мужчина вооружился стеклянной бутылкой.

В ответ на неоднократные требования полицейских опустить эти предметы и прекратить противоправные действия он, размахивая штакетником, направился в сторону представителей власти.

По данным СК, преступник успел ударить одного из сотрудников по голове. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух злоумышленника обезвредили. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.

Сейчас подозреваемый находится в больнице. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев, назначили комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.