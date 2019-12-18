Полицейские случайно задушили буйного задержанного в Серпухове

В Серпухове полицейские случайно задушили задержанного, который вел себя буйно. СУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции с причинением тяжких последствий Ольга Врадий. старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области.

По данным следствия, происшествие случилось 15 декабря. Около одного из кафе Серпухова полицейские задержали буйного местного жителя, который был пьян и нецензурно ругался в общественном месте. Сотрудники ППС посадили его в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции.

Возле пункта назначения задержанному стало плохо. Полицейские вызвали ему врачей, но те лишь констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, он умер от механической асфиксии из-за сдавливания грудной клетки и живота.

«Таким образом, сотрудниками полиции, которыми осуществлялось задержание и доставление мужчины в отдел, были причинены телесные повреждения, в результате которых по неосторожности наступила смерть потерпевшего», — пояснила Врадий в беседе с «360».

Следователи и криминалисты сейчас проводят комплекс следственных действий, в ходе которых установят, кто именно из сотрудников полиции ответственен за гибель задержанного. Кроме того, в ходе судебно-медицинской экспертизы установят точную причину смерти мужчины.

Руководство ГУ МВД РФ по региону назначило служебную проверку, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, в рамках проверки будет дана оценка действий сотрудников полиции, которые задерживали погибшего мужчину.

«В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.