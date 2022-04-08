Полицейские Симферополя задержали мужчину, который пытался ограбить банк

31-летнего жителя Симферополя заподозрили в попытке ограбить банк. Сотрудникам органов удалось задержать злоумышленника в течение дня после преступления. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

«Задержанный, придя в помещение банковского отделения, передал сотруднице банка записку, в которой под угрозой расправы, потребовал отдать ему имеющиеся денежные средства. Девушка-кассир, прочитав записку, не растерялась и нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник поспешил скрыться», — рассказали в ведомстве.

Следователи провели обыск, в ходе которого обнаружили доказательства преступления. Злоумышленник признал вину. Он заявил, что на данный поступок его сподвигла нужда. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Теперь ему грозит до десяти лет заключения.