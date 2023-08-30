Криминал 30 августа 2023, 22:52 Полицейские Самарской области задержали подозреваемого в убийстве

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Полицейские Кинеля в воскресенье, 27 августа, обнаружили тело 56-летнего мужчины с ножевыми ранами в области шеи. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по Самарской области.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемым оказался 27-летний племянник погибшего.

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Мужчины проживали в одной квартире. Как предполагают следователи, 27 августа между ними возникла ссора из-за невозвращенного долга. Тогда злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил оппонента в шею.