Криминал 26 января 2023, 00:01 Полицейские Самарской области задержали местного жителя, который выращивал коноплю

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Полицейские Хворостянского района Самарской области получили обращение о том, что местный житель занимается производством наркотиков. Правоохранители прибыли к 54-летнему мужчине с обыском и нашли у него коноплю. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Полицейские нашли дома у мужчины засушенный куст растения, который отправили на экспертизу. Хозяина дома задержали. Выяснялось, что таким образом злоумышленник хранил у себя дома наркотики. Задержанный признался, что наркотические растения вырастил у себя во дворе для личного пользования. Против него возбудили уголовное дело.