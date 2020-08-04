Водитель отказался останавливаться по требованию правоохранителей. Началась погоня, полицейские стреляли по колесам автомобиля.

Оказалось, что за рулем машины находится нетрезвый 18-летний молодой человек. Также с ним были трое нетрезвых подростков. На водителя завели четыре материала по различным статьям, касающимся нарушения ПДД и употребления алкоголя.

«Все подростки будут поставлены на профилактический учет в ПДН», — уточнили в ведомстве.