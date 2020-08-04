Полицейские с погоней и стрельбой задержали нарушителя — видео
Сотрудникам ГИБДД в городе Сухой Лог в Свердловской области пришлось с погоней и стрельбой задерживать нарушителя. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.
Водитель отказался останавливаться по требованию правоохранителей. Началась погоня, полицейские стреляли по колесам автомобиля.
Оказалось, что за рулем машины находится нетрезвый 18-летний молодой человек. Также с ним были трое нетрезвых подростков. На водителя завели четыре материала по различным статьям, касающимся нарушения ПДД и употребления алкоголя.
«Все подростки будут поставлены на профилактический учет в ПДН», — уточнили в ведомстве.