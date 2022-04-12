Полицейские Ростова-на-Дону открыли огонь по мужчине, который пытался зарезать жену

Сотрудники полиции Ростова-на-Дону застрелили мужчину, который убил собаку и после пытался зарезать свою жену. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД по Ростовской области.

Ситуация произошла в одной из квартир многоэтажного дома на улице Висаитова. Около трех часов ночи соседи услышали крики женщины, после чего незамедлительно вызвали сотрудников полиции. Приехавшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили, что злоумышленник убил собаку и пытался зарезать собственную жену. Они приказали мужчине прекратить противоправные действия, однако тот отказался подчиняться.

«После предупреждения силовиков, злоумышленник с ножом попытался наброситься на полицейских. Сотрудники правоохранительных органов, в рамках закона „О полиции“, применили в отношении дебошира табельное оружие. От огнестрельного ранения ростовчанин скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.