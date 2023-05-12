Криминал 12 мая 2023, 00:59 Полицейские Ростова-на-Дону задержали мошенника, совершившего несколько преступлений

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Жительница Ростова-на-Дону обратилась в полицию и рассказала, что пострадала от действий мошенника. Спустя время сотрудники органов задержали подозреваемого. Об этом сообщило сетевое издание «Южный Федеральный» со ссылкой на данные УМВД России по городу.

Как рассказала пострадавшая, она оставила заявку на монтаж провайдерского оборудования. К ней пришел мужчина, который притворился работником. Он разговорил женщину и убедил ее приобрести оптом по скидке умные колонки на продажу. Хозяйка квартиры отдала ему 500 тысяч рублей, однако товар так и не получила.

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Спустя время полицейские задержали 32-летнего мужчину. Выяснилось, что он неоднократно совершал подобные преступления. Суммарно он нанес ущерб в размере 1,2 миллиона рублей, написали «Народные новости».