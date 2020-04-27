Полицейские разогнали закрытую вечеринку в ночном клубе Абакана

Полицейские испортили молодым людям из Абакана тайную вечеринку. Ее проводили в одном из ночных клубов города. За это организаторы тусовки должны будут ответить. Однако администрация заведения все отрицает.

Начальник пресс-службы МВД Хакасии Сергей Кузнецов рассказал «360», что все происходило вечером 25 апреля. Речь идет о клубе Club A3 Hall. Ранее организаторы в соцсетях приглашали молодежь на тусовку в закрытом формате. Желающие должны были написать в ответном сообщении свои имя и фамилию.

Прийти на вечеринку можно было с 23:00 до 01:00, заплатив 200 (для девушек) или 300 рублей (для парней) за билет. Обязательным условием было не пользоваться мобильным телефоном. Однако кто-то из гостей все-таки слил видео в интернет. Неожиданно на вечеринку пришли сотрудники полиции.

«В отношении троих гостей мероприятия составлены протоколы по статье КоАП РФ „Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“», — заявил Кузнецов.

Сейчас полицейские ищут остальных гостей и организаторов мероприятия. «360» дозвонился до администрации клуба Club A3 Hall и спросил, почему они разрешили проводить мероприятие при действующем режиме самоизоляции.

А вы там были, вы это утверждаете? Никаких вечеринок не было. Это старое видео Представительница Club A3 Hall.

«360» напомнил, что на вечеринке была полиция и составила несколько протоколов. На это девушка ответила, что «нам об этом точно ничего не известно».

«Вечеринки не было, сотрудников [полиции] тоже», — подчеркнула она.

Ранее полицейские заглянули на закрытую тусовку в Екатеринбурге. На ней присутствовали 30 человек.