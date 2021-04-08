Полицейские рассказали о самых опасных районах Тюмени

Сотрудники управления МВД по Тюменской области рассказали о самых опасных районах административного центра региона, написал сайт URA.ru.

По информации полицейских, «пьяные» преступления участились на территории обслуживания второго и пятого отделов полиции Тюмени. Помимо прочего, антидинамика обнаружена в межмуниципальном отделе «Омутинский».

В настоящий момент приняты дополнительные меры по противодействию совершению преступлений в состоянии опьянения.