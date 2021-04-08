facebook_pixel
    08 апреля 2021, 13:08

    Полицейские рассказали о самых опасных районах Тюмени

    Полина Петрова

    Сотрудники управления МВД по Тюменской области рассказали о самых опасных районах административного центра региона, написал сайт URA.ru.

    Полицейские рассказали о самых опасных районах Тюмени

    По информации полицейских, «пьяные» преступления участились на территории обслуживания второго и пятого отделов полиции Тюмени. Помимо прочего, антидинамика обнаружена в межмуниципальном отделе «Омутинский».

    В настоящий момент приняты дополнительные меры по противодействию совершению преступлений в состоянии опьянения.