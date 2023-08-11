Криминал 11 августа 2023, 13:06 Полицейские раскрыли кражу часов за 150 тысяч рублей в Домодедово Транспортные полицейские раскрыли кражу часов за 150 тысяч рублей в аэропорту Домодедово РИА «Новости»

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Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу часов стоимостью 150 тысяч рублей, которая произошла в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

ПО информации ведомства, одна из пассажирок забыла часы в лотке при прохождении досмотрового контроля. Женщина, вспомнив о них позже, вернулась и обнаружила, что часы пропали.

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После просмотра записей с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что часы забрал мужчина, также проходивший досмотр. Подозреваемый, жителя Подмосковья 1954 года рождения, спрятал аксессуар в рюкзаке своей жены.

Мужчину задержали полицейские в автобусе, следующем к самолету, на котором супруги планировали полететь в Сочи.

Подозреваемого доставили в дежурную часть, где он признал свою вину. Украденные часы изъяли. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса. Ему назначили меру принуждения в виде обязательства о явке.