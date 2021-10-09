Полицейские раскрыли детали задержания избивших пассажира в метро Москвы

Полицейские рассказали о задержании трех дагестанцев, избивших Романа Ковалева, который вступился за девушку в московском метро. Поймать преступников помогла свидетельница, а прохожие не понимали, что происходит. Об этом стражи порядка сообщили РИА «Новости».

Один из полицейских сообщил, что они узнали, в каком направлении пытались скрыться злоумышленники, от свидетельницы. Путь оказался верным. Стражи порядка нашли напавших на Ковалева и задержали их.

С тремя преступниками они проследовали до пешеходной дорожки, где вызвали коллег. Подошел наряд, и вместе с ними правоохранители доставили задержанных в комнату полиции.

«Они оказывали активное сопротивление, но, применив физическую силу и спецсредства, наручники, мы с этим справились», — рассказал старший по званию полицейский.

У задержанных были признаки опьянения, добавил сотрудник. Даже в отделе они не убавили пыл.

«Они продолжали вести себя вызывающе», — сообщил собеседник агентства.

При задержании к полицейским подходили прохожие, которые не понимали, что происходит. Люди не знали, что эти трое жестоко избили человека в метро.

Он отметил, что Ковалев, вступившись за девушку, выполнил свой гражданский долг.

Избиение произошло в вагоне столичной подземки 4 октября. Это вызвало широкий резонанс через пару дней, когда в Сети появилось видео драки. Дагестанцам, которые втроем напали на Ковалева, предъявили обвинение по нескольких статьям.