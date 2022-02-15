Полицейские применили табельное оружие во время задержания хулигана в Оренбурге

В Оренбурге, чтобы задержать хулигана с ножом, полицейским пришлось применить табельное оружие.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на УМВД по региону, двое мужчин и женщина приставали с ножом к прохожим на улице Пролетарской, предъявляя им невнятные требования.

Об этом полицейским сообщила девушка, к которой хулиганы подошли с ножом, когда она сидела в машине. Когда приехал наряд полиции, хулиганы сидели в соседнем дворе, а при попытке задержать их один мужчина достал нож и начал угрожать им правоохранителям.

Чтобы мужчина выполнил требование полицейских бросить нож, им пришлось выстрелить в воздух из табельного оружия.

Вся троица дебоширов в составе двух мужчин 45 и 56 лет и 43-летней женщины задержана.