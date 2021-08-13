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    13 августа 2021, 14:37

    Полицейские пресекли незаконную продажу лекарств в Волгограде

    Дарья Морозова

    Полицейские задержали в Волгограде группу людей, которые незаконно торговали сильнодействующими препаратами. Об этом сообщило ИА Nation News.

    У преступников изъяли 250 килограммов лекарств.

    Обнаружилось это случайно. При досмотре таксиста у него него были найдены капсулы с препаратом. Выяснилось, что поставщиком являлся гражданин соседней страны. У него также обнаружили препараты в большом объеме.

    Всего под следствием оказались 14 человек.