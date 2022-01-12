Полицейские предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники разработали новую схему воздействия на клиентов банков: сначала им звонит фейковый робот-помощник, а потом звонок переадресовывают псевдосотруднику службы безопасности. Об этом сообщили в ГУ МВД Москвы.

Новый преступный алгоритм похож на уже существующие достаточно распространенные способы обмана граждан, но отличается несколькими шагами.

Сначала потенциальной жертве звонит якобы банковский робот-помощник, который сообщает о подозрительных операциях, совершаемых с личным кабинетом, и просит подтвердить их в тональном режиме. Как только абонент отказывается сделать это, его соединяют с человеком, представляющимся сотрудником службы безопасности банка, а тот уже пытается получить личные данные клиента организации.

Таким образом удалось обмануть женщину, которой позвонили с неизвестного номера. Собеседник заявил, что на ее имя оформили кредит, и порекомендовал для погашения переоформить его на наличные деньги, пополнив указанные счета. Общая сумма денег, которые заняла клиентка банка, составила больше двух миллионов рублей. Правоохранители завели уголовное дело после того, как потерпевшая обратилась в полицию.

В связи с этим сотрудники МВД напомнили, что банковские работники не звонят своим клиентам, резервных счетов не существует, а полицейские не просят помогать им в спецоперациях.