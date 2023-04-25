Криминал 25 апреля 2023, 14:57 Полицейские попались на взятках в Ростовской области

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В Ростовской области сразу несколько сотрудников правоохранительных органов стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве. Об этом написало издание «Коммерсант».

Как сообщили журналисты, инспекторы брали взятки у водителей на трассе М-4 «Дон» за сокрытие нарушений ПДД. Некоторые из стражей порядка закрывали глаза на провоз водителями запрещенных веществ, написал сайт rostovgazeta.ru.

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Следствию также стало известно, что подозреваемые использовали автомобиль с архивным регистрационным знаком. Все преступления были совершены в период с ноября 2020 года по декабрь 2021 года.