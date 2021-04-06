Полицейские поймали в Петербурге закладчика с полкило наркотиков

Задержали мужчину из Петербурга, спрятавшего около полукилограмма незаконного синтетического вещества в Московском районе. Закладчика задержали около 23:30 не далеко от Витебского проспекта, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, мужчина вел себя приметно, поэтому сотрудники подумали, что он употреблял нароктики. После допроса мужчина сознался, что распространял наркотики и назвал вещество, которое было у него с собой. Им оказался «метилэфедрон». После показаний мужчины, сотрудники нашли пакет массой 499 грамма с данным веществом.

На данный момент возбуждено уголовное дело из-за незаконного сбыта наркотиков. Мужчину задержали и доставили в отделение, добавили в ИА «Невские новости».