Полицейские поймали мигранта, ограбившего дачу уругвайца в Ленобласти

По данным издания, задержанный похитил из дома уругвайца мобильник, золотые кольца, монеты «Биткоин» из желтого металла, а также около 200 тысяч евро и просроченные банковские карты.

ИА Nation News уточнило, что общая сумма нанесенного ущерба превысила 15 миллионов рублей. Правоохранители при задержании обнаружили у подозреваемого ювелирные изделия, две тысячи евро и 22 миллиона рублей. Его поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Следующие десять лет мужчина может провести за решеткой.