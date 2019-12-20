    20 декабря 2019, 17:08

    Полицейские поймали мигранта, ограбившего дачу уругвайца в Ленобласти

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге стражи правопорядка задержали 23-летнего уроженца Узбекистана, который обнес дачу гражданина Уругвая в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, задержанный похитил из дома уругвайца мобильник, золотые кольца, монеты «Биткоин» из желтого металла, а также около 200 тысяч евро и просроченные банковские карты.

    ИА Nation News уточнило, что общая сумма нанесенного ущерба превысила 15 миллионов рублей. Правоохранители при задержании обнаружили у подозреваемого ювелирные изделия, две тысячи евро и 22 миллиона рублей. Его поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Следующие десять лет мужчина может провести за решеткой.