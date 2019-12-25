Полицейские поймали бомжа, ранившего мужчину в Петербурге

По данным издания, в минувший понедельник в больницу доставили мужчину с закрытым переломом левой ключицы и ранением живота. По словам пострадавшего, на него напал неизвестный в огородничестве «Восход». Правоохранители задержали подозреваемого на следующий день около одного из домов на проспекте Народного Ополчения. Он признался, что напал на потерпевшего, испытывая к нему неприязненные отношения.