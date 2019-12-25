    25 декабря 2019, 11:38

    Полицейские поймали бомжа, ранившего мужчину в Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины без определенного места жительства, который пырнул горожанина ножом. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, в минувший понедельник в больницу доставили мужчину с закрытым переломом левой ключицы и ранением живота. По словам пострадавшего, на него напал неизвестный в огородничестве «Восход». Правоохранители задержали подозреваемого на следующий день около одного из домов на проспекте Народного Ополчения. Он признался, что напал на потерпевшего, испытывая к нему неприязненные отношения.