Полицейские Петербурга задержали злоумышленника, который разжигал межнациональную ненависть в автобусе | 360°

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Полицейские Петербурга задержали злоумышленника, который разжигал межнациональную ненависть в автобусе

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Житель Санкт-Петербурга устроил дебош во время поездки в автобусе. Злоумышленник начал разжигать ненависть между «русскими» и «не русскими». Об этом сообщил RT со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

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Ситуация произошла 2 октября. В момент происшествия злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал поддерживать враждебные действия «не русских» против «русских». Против мигранта возбудили уголовное дело по факту возбуждения ненависти. Свою вину он полностью признал.

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