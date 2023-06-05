Криминал 05 июня 2023, 16:49 Полицейские Петербурга задержали жителя Новгородской области с крупной партией наркотиков

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурге задержали жителя Новгородской области с крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по городу и Ленинградской области.

В ночь на 4 июня полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился водитель с признаками опьянения. Из его кармана выпали два пакетика с неизвестным веществом.

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Отмечается, что позже в ходе обысков в гостиничном номере мужчины правоохранители обнаружили более 500 граммов наркотиков.