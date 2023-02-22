Криминал 22 февраля 2023, 21:31 Полицейские Петербурга задержали женщину, незаконно присвоившую себе 114 млн рублей

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Полицейские Санкт-Петербурга задержали 53-летнюю уроженку Кабардино-Балкарской республики, которая находится в федеральном розыске. Женщину подозревают в мошенничестве на 114 миллионов рублей. Об этом сообщил «Петроград».

Как предполагают следователи, в период с 10 апреля 2015 по 29 декабря 2020 года злоумышленница вместе с сообщником смогла заполучить средства подконтрольных организаций на территории родного региона. Спустя время, 9 декабря 2022 года, злоумышленницу объявили в розыск.

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Полицейские остановили женщину в Петербурге 21 февраля для проверки документов. После ее удалось задержать, сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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