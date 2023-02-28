Криминал 28 февраля 2023, 00:28 Полицейские Петербурга задержали женщину, которая воровала телефоны у прохожих

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали женщину, которая на протяжении трех месяцев воровала смартфоны бренда Apple. Ущерб от ее действий составил 236 тысяч рублей. Об этом сообщила Nev.Today.

Ранее 27-летняя женщина уже имела проблемы с законом. Всего злоумышленница присвоила себе три телефона — за 70 тысяч рублей, 25 тысяч рублей и 141 тысячу рублей.

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Задержать подозреваемую удалось 25 февраля. Она уже дважды проходила по статье «Кража».

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