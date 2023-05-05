Криминал 05 мая 2023, 23:58 Полицейские Петербурга задержали закладчика наркотиков

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Полицейские Санкт-Петербурга задержали злоумышленника, который размещал закладки с наркотическими веществами вдоль железной дороги. Об этом сообщили «Невские новости».

Вещества мужчина распространял у железной дороги между станциями Нева — Заневский пост 2. У него изъяли шесть свертков с белым порошком. Еще 21 сверток нашли в тайниках. В пакетиках находилась смесь с содержанием мефедрона, а также гашиш. В отношении закладчика возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».