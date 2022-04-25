Полицейские Петербурга задержали вора, обокравшего женщину

27-летний житель Брянска обокрал жительницу Санкт-Петербурга. Полицейским удалось задержать злоумышленника. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следователи предполагают, что ситуация произошла в январе 2022 года. Мужчина выкрал у своей знакомой ювелирные украшения из дома на Советском проспекте № 43. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

По версии сотрудников органов, мужчина уже не раз совершал подобные преступления.