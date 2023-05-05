Криминал 05 мая 2023, 22:08 Полицейские Петербурга задержали троих налетчиков на пункт выдачи заказов

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Полицейские Санкт-Петербурга задержали троих злоумышленников, которые ограбили пункт выдачи товаров интернет-магазина на улице Зайцева в Кировском районе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Преступление произошло 1 мая. Злоумышленники ворвались в пункт выдачи и украли товаров на сумму 17070 рублей. После они скрылись с места происшествия.

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Спустя два дня подозреваемых задержали полицейские. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».