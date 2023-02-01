Криминал 01 февраля 2023, 00:12 Полицейские Петербурга задержали рецидивиста, которого заподозрили в краже телефона

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Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в краже мобильного телефона на станции метрополитена «Невский проспект». Ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности по аналогичной статье. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, 1 ноября 2022 года в отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала, что у нее украли iPhone 11. Стоимость устройства составляла 30 тысяч рублей.

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Полицейские возбудили уголовное дело, а накануне задержали подозреваемого 50-летнего мужчину.