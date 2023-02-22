Криминал 22 февраля 2023, 19:04 Полицейские Петербурга задержали мужчину, который угрожал убийством посетителю поликлиники

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Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который угрожал посетителю поликлиники в Басковом переулке убийством. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

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Ситуация произошла 14 февраля. Мужчина угрожал оппоненту предметом, напоминающим пистолет. Задержать злоумышленника удалось 21 февраля. Полицейские обнаружили у него сигнальный пистолет «Удар». Против мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет заключения.