Полицейские Петербурга задержали мужчину, который угрожал ножом продавцу в магазине

Полицейские Санкт-Петербурга задержали злоумышленника, который 8 марта угрожал кассиру магазина ножом. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Ситуация произошла в магазине на улице Маршала Захарова в Красносельском районе. Дебоширом оказался житель соседнего дома. Его привезли в отделение полиции. Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.