Криминал 05 сентября 2022, 17:43 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские Петербурга задержали мошенника, который украл у пенсионерки 140 тысяч

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали злоумышленника, который под видом сантехника ограбил пенсионерку. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на 78.ru.

В пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали, что 93-летняя блокадница, инвалид второй группы обратилась в полицию 24 августа. Женщина рассказала, что по пути домой она встретила злоумышленника, который притворился сантехником.

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«Войдя в квартиру, визитер сообщил пенсионерке, что у нее не исправна система канализации. Пока хозяйка находилась в соседней комнате, „сантехник“ похитил 140 тысяч рублей, лежавшие на столе, и скрылся», — рассказал пострадавшая.

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Спустя время полицейские задержали 35-летнего жителя Петербурга. Против него возбудили уголовное дело.

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