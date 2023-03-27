Криминал 27 марта 2023, 23:35 Полицейские Петербурга задержали агрессивного посетителя кафе

Читать 360tv в

Житель Санкт-Петербурга напал с пистолетом на повара кафе на улице Коллонтай. Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В ночь на 25 марта злоумышленник с пистолетом начал угрожать повару, 22-летнему уроженцу одной из центральноазиатских республик. Мужчина испугался и убежал.

Реклама

Спустя время в кафе приехали полицейские, которые задержали дебошира и изъяли у него аэрозольное устройство «Удар М-2». Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».