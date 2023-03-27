27 марта 2023, 23:35
Полицейские Петербурга задержали агрессивного посетителя кафе
Житель Санкт-Петербурга напал с пистолетом на повара кафе на улице Коллонтай. Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
В ночь на 25 марта злоумышленник с пистолетом начал угрожать повару, 22-летнему уроженцу одной из центральноазиатских республик. Мужчина испугался и убежал.
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Спустя время в кафе приехали полицейские, которые задержали дебошира и изъяли у него аэрозольное устройство «Удар М-2». Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
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